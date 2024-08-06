Президент РПЛ одним словом описал судейство в игре «Динамо Мх» – «Пари НН»

Президент российской Премьер-лиги Александр Алаев согласен с критикой в адрес арбитров по итогам матча между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН».

Нижегородцы победили со счетом 1:0.

Матч судил Ян Бобровский.

На 60-й минуте он удалил динамовца Алибекова, а затем назначил спорный пенальти в ворота команды из Махачкалы.

«Не знаю, худший ли это был матч по судейству за последние годы. В этом сезоне – точно. Возможно, за весь календарный год. Это моe мнение.

Я должен был сейчас говорить, что ЭСК оценит и так далее. Но не могу. Это безобразие», – сказал Алаев.