Вера – о видео с сигаретой: «Проблем не было, имею право отдохнуть»

Летний новичок «Химок» Лукас Вера ответил на вопросы о резонансном случае с курением в прямом эфире.

Полузащитник перешел в подмосковный клуб из «Оренбурга».

В мае аргентинец был с электронной сигаретой во время стрима в соцсетях.

– Объясни, зачем ты выложил в соцсетях видео с сигаретой?

– У меня было два выходных дня, и я позволил себе немного расслабиться. Не думал, что это вызовет такой шум. Хотя ничего особенного там не было.

Такие вещи многие себе позволяют в свободное время. Но люди придирчиво относятся к футболистам, и мы должны быть к этому готовы.

– Не «прилетело» за это в «Оренбурге»?

– Нет, мы поговорили с Димой (Дмитрий Андреев – спортивный директор «Оренбурга»). Я сказал ему, что в выходной день, находясь вне клуба, имею право немного отдохнуть.

Мне кажется, он меня понял, но посоветовал впредь избегать таких ситуаций. Проблем не было.