Матч 3-го раунда Лиги чемпионов между «Спартой» и «ФКСБ» пройдет на Дженерали Арене 6 августа 2024 года. Обе команды показывают хорошие результаты в последних матчах, что делает этот матч интересным для анализа. Рассмотрим статистику и результаты последних игр, чтобы сделать обоснованный прогноз на исход этого матча.

Анализ команды «Спарта»

Форма : В последних 5 играх «Спарта» забила 14 голов и пропустила 4, показывая высокую результативность и надежную оборону.

: В последних 5 играх «Спарта» забила 14 голов и пропустила 4, показывая высокую результативность и надежную оборону. Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 2.80 за игру, а пропускают они в среднем 0.80 гола за игру.

Недавние результаты:

Победа над «Дуклой» (2-0)

Победа над «Шэмрок Роверс» (4-2)

Победа над «Теплице» (4-1)

Победа над «Шэмрок Роверс» (2-0)

Победа над «Пардубице» (2-1)

«Спарта» не проигрывает в последних 5 матчах и стабильно забивает, что говорит о хорошей форме команды под руководством Ларса Фрииса.

Анализ команды «ФКСБ»

Форма : В последних 5 играх «ФКСБ» забила 8 голов и пропустила 5, показывая среднюю результативность и неплохую оборону.

: В последних 5 играх «ФКСБ» забила 8 голов и пропустила 5, показывая среднюю результативность и неплохую оборону. Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 1.60 за игру, а пропускают они в среднем 1.00 гола за игру.

Недавние результаты:

Победа над «Маккаби Тель-Авив» (1-0)

Поражение от «Оцелул» (0-2)

Ничья с «Маккаби Тель-Авив» (1-1)

Ничья с «Униря Слобозия» (2-2)

Победа над «Виртусом» (4-0)

«ФКСБ» показывает хорошие результаты в последних матчах, но имеет некоторые проблемы с обороной.

Личные встречи

В последних личных встречах между этими командами:

03.08.2016 : «ФКСБ» 2-0 «Спарта»

: «ФКСБ» 2-0 «Спарта» 26.07.2016 : «Спарта» 1-1 «ФКСБ»

: «Спарта» 1-1 «ФКСБ» 06.02.2015: «ФКСБ» 3-0 «Спарта» (товарищеский матч)

Прогноз на матч

Учитывая текущую форму команд, их результаты в последних матчах и личные встречи, «Спарта» выглядит более стабильным и уверенным соперником. Команда показывает высокую результативность и играет на своем поле, что является значительным преимуществом. «ФКСБ» также находится в хорошей форме, но имеет проблемы с обороной, что может сказаться на их игре.

Рекомендация: Победа хозяев («Спарта Прага») за коэффициент 1.90