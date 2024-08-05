Матч 3-го раунда Лиги чемпионов между «Спартой» и «ФКСБ» пройдет на Дженерали Арене 6 августа 2024 года. Обе команды показывают хорошие результаты в последних матчах, что делает этот матч интересным для анализа. Рассмотрим статистику и результаты последних игр, чтобы сделать обоснованный прогноз на исход этого матча.
Анализ команды «Спарта»
- Форма: В последних 5 играх «Спарта» забила 14 голов и пропустила 4, показывая высокую результативность и надежную оборону.
- Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 2.80 за игру, а пропускают они в среднем 0.80 гола за игру.
Недавние результаты:
- Победа над «Дуклой» (2-0)
- Победа над «Шэмрок Роверс» (4-2)
- Победа над «Теплице» (4-1)
- Победа над «Шэмрок Роверс» (2-0)
- Победа над «Пардубице» (2-1)
«Спарта» не проигрывает в последних 5 матчах и стабильно забивает, что говорит о хорошей форме команды под руководством Ларса Фрииса.
Анализ команды «ФКСБ»
- Форма: В последних 5 играх «ФКСБ» забила 8 голов и пропустила 5, показывая среднюю результативность и неплохую оборону.
- Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 1.60 за игру, а пропускают они в среднем 1.00 гола за игру.
Недавние результаты:
- Победа над «Маккаби Тель-Авив» (1-0)
- Поражение от «Оцелул» (0-2)
- Ничья с «Маккаби Тель-Авив» (1-1)
- Ничья с «Униря Слобозия» (2-2)
- Победа над «Виртусом» (4-0)
«ФКСБ» показывает хорошие результаты в последних матчах, но имеет некоторые проблемы с обороной.
Личные встречи
В последних личных встречах между этими командами:
- 03.08.2016: «ФКСБ» 2-0 «Спарта»
- 26.07.2016: «Спарта» 1-1 «ФКСБ»
- 06.02.2015: «ФКСБ» 3-0 «Спарта» (товарищеский матч)
Прогноз на матч
Учитывая текущую форму команд, их результаты в последних матчах и личные встречи, «Спарта» выглядит более стабильным и уверенным соперником. Команда показывает высокую результативность и играет на своем поле, что является значительным преимуществом. «ФКСБ» также находится в хорошей форме, но имеет проблемы с обороной, что может сказаться на их игре.
Рекомендация: Победа хозяев («Спарта Прага») за коэффициент 1.90