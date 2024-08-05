«Реал» и «Атлетико» отказались от Рабьо, он может продолжить карьеру в АПЛ

«Реал» и «Атлетико» рассматривали возможность подписания полузащитника Адриана Рабьо, но в итоге отказались от хавбека, сообщает As.
Неформальные переговоры с окружением француза ведут «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». При этом решающее значение будет иметь мнение матери Рабьо Вероник, представляющей его интересы.
- 29-летний полузащитник летом покинул «Ювентус» по окончании срока контракта.
- В прошлом сезоне Рабьо провел за клуб 35 матчей, забил 5 голов, отдал 3 передачи.
- На Евро-2024 он сыграл в 5 встречах за сборную Франции.
Источник: As