Агент Дркушича отреагировал на новость о переходе в «Црвену Звезду» транзитом через «Зенит»

Младен Ратковица, агент центрального защитника «Сочи» Вани Дркушича, прокомментировал информацию о возможной смене команды.

Сообщалось, что словенца собирается выкупить «Зенит».

Затем его, вероятно, отдадут в аренду в «Црвену Звезду».

Рыночная стоимость футболиста – 3,5 миллиона евро.

«Дркушич близок к переходу в «Зенит»? Я могу сказать, что мы ведем переговоры со всеми заинтересованными клубами, приоритетом игрока в данный момент является поездка в Европу, все остальное – лишь спекуляции», – сказал агент.

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