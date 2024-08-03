Агент Дркушича отреагировал на новость о переходе в «Црвену Звезду» транзитом через «Зенит»

Младен Ратковица, агент центрального защитника «Сочи» Вани Дркушича, прокомментировал информацию о возможной смене команды.
- Сообщалось, что словенца собирается выкупить «Зенит».
- Затем его, вероятно, отдадут в аренду в «Црвену Звезду».
- Рыночная стоимость футболиста – 3,5 миллиона евро.
«Дркушич близок к переходу в «Зенит»? Я могу сказать, что мы ведем переговоры со всеми заинтересованными клубами, приоритетом игрока в данный момент является поездка в Европу, все остальное – лишь спекуляции», – сказал агент.
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Источник: Sport24