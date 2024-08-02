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  • Довбик: «Жирона» – маленький клуб, а «Рома» – очень большой»

Довбик: «Жирона» – маленький клуб, а «Рома» – очень большой»

2 августа 2024, 21:30

Новичок «Ромы» Артем Довбик прокомментировал свой трансфер из «Жироны».

«Очень рад, что это наконец-то произошло. С нетерпением жду первого дня с командой. Я впервые в жизни обсуждал переход с президентом клуба. Все это убедило меня принять предложение.

«Рома» – один из лучших итальянских клубов, и я верю в этот проект. Надеюсь, мы сможем сделать что-нибудь интересное в новом сезоне.

Прошлый год был великолепным как для меня, так и для «Жироны». Они впервые сыграют в Лиге чемпионов. Мне будет не хватать команды, но я должен сделать следующий шаг.

«Жирона» в Испании – это маленький клуб, а «Рома» – очень большой клуб с огромной историей. Я знаю, что давление будет очень высоким, но футбол без давления – это не футбол», – заявил украинский нападающий.

  • Довбик провел в «Жироне» один сезон.
  • Его статистика: 39 матчей, 24 гола и 10 ассистов.
  • «Рома» выкупила форварда за 30,5 млн + 5,5 млн евро + 10% от суммы будущей перепродажи.

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Источник: Football Italia
Италия. Серия А Испания. Примера Жирона Рома Довбик Артем
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