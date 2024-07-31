«Зенит» предложил 4 миллиона евро за форварда «Войводины»

«Зенит» предложил 4 миллиона евро за 19-летнего нападающего «Войводины» Михайло Ивановича. Петербуржцам придется побороться за игрока с другими клубами.

По данным Blic, «Антверпен» предложил за футболиста 4,5 миллиона евро. Также за игроком следит «Олимпиакос» – спортивный директор греческого клуба наблюдал за Ивановичем в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы «Аякс» – «Войводина» (1:0).

При этом сербский клуб может отказаться продавать Ивановича до зимы, в случае выхода клуба в групповой этап еврокубков.