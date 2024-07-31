Алдонин рассказал об отношении к участию медиаклубов в Кубке России

Экс-полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин считает, что представители медиафутбола привлекают внимание болельщиков к Кубку России.

– К участию медиаколлективов сейчас отношусь спокойно. Да и изначально так относился. Если это привлекает болельщиков, а медиафутбол представлен очень широко, то участие таких команд в Кубке России вполне оправдано. Не совсем нормально это воспринимают в руководстве клубов Второй лиги, когда проигрывают медиаклубам, что непрофессионально.

– Ощутима ли для вас вообще какая-то разница клубов медийной лиги с проф.командами, ведь за блогерские клубы в основном играют профессионалы?

– В целом, у них получается конкурировать со Второй лигой, но в матчах с командами Первой лиги речь о конкуренции уже не идет. Кубок – всероссийский турнир, где проявить себя могут даже представители любительских команд, что добавляет колорита. Повторюсь: если что-то делает футбол популярнее, я только за.

– Как относитесь к профессионалам, ушедшим в медиалигу?

– Если уходит молодежь, то это не очень перспективная история, ведь им необходимо выстраивать профессиональную карьеру. Что касается тех, кто заканчивает – почему нет? Чем лучше такие команды укомплектованы, тем лучше футбол, который они демонстрируют.