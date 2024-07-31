Два полузащитника могут покинуть «Зенит»

«Зенит» могут покинуть 28-летний полузащитник Зелимхан Бакаев и 20-летний хавбек Дмитрий Васильев. По данным «Евро-Футбол.Ру», Бакаевым интересуются клубы РПЛ и чемпионата ОАЭ. Его контракт с петербуржцами рассчитан еще на год. Почти весь прошлый сезон игрок провeл в ОАЭ, где выступал на правах аренды за местный клуб «Аль-Вахда». Летом 2024 года Бакаев вернулся в расположение «Зенита».

В случае с Васильевым речь идет о возможности ухода в аренду для получения игровой практики. Зимой 2022 года «Зенит» уже отдавал игрока в аренду, тогда он перебрался в «Оренбург» из дубля питерского клуба и вернулся в Санкт-Петербург спустя год. Васильев может играть на позиции опорника или центрального защитника.

В этом сезоне оба не играли в матчах РПЛ.

Васильев принял участие во встрече Кубка России с «Факелом» (3:0), в которой вышел на замену в перерыве.

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