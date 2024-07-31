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Два полузащитника могут покинуть «Зенит»

31 июля 2024, 07:50
6

«Зенит» могут покинуть 28-летний полузащитник Зелимхан Бакаев и 20-летний хавбек Дмитрий Васильев. По данным «Евро-Футбол.Ру», Бакаевым интересуются клубы РПЛ и чемпионата ОАЭ. Его контракт с петербуржцами рассчитан еще на год. Почти весь прошлый сезон игрок провeл в ОАЭ, где выступал на правах аренды за местный клуб «Аль-Вахда». Летом 2024 года Бакаев вернулся в расположение «Зенита».

В случае с Васильевым речь идет о возможности ухода в аренду для получения игровой практики. Зимой 2022 года «Зенит» уже отдавал игрока в аренду, тогда он перебрался в «Оренбург» из дубля питерского клуба и вернулся в Санкт-Петербург спустя год. Васильев может играть на позиции опорника или центрального защитника.

  • В этом сезоне оба не играли в матчах РПЛ.
  • Васильев принял участие во встрече Кубка России с «Факелом» (3:0), в которой вышел на замену в перерыве.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Зенит Бакаев Зелимхан
Комментарии (6)
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Garrincha58
1722407247
эта молодёжь(Васильев) ведёт себя непонятно тебе дали шанс целый тайм так докажи чего ты стоишь ан нет столько брака и как после этого ему доверять тоже самое касается Коваленко в прошлом году и он никак себя не проявил поэтому приходится покупать бразильцев
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paracetamol
1722422875
Надо их куда-то девать из-за перебора игроков
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zigbert
1722425856
Желание играть за Зенит у Бакаева было но одного желания оказалось мало.
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