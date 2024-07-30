Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Факелом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги выигранного матча с «Факелом».
- Команды встречались в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
- Петербуржцы разгромили соперника со счетом 3:0.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
– Чем‑то довольны, чем‑то недовольны. Пришлось вскрывать достаточно насыщенную группу обороны соперника, не всегда это получалось, особенно в первом тайме.
Против команды, которая играет так низко, нужны правильные взаимодействия, нестандартные действия.
Что касается позиционной атаки, то сказалось отсутствие взаимодействия игроков, которые вышли. Будем работать, хорошая пища для размышлений.
– Два мяча со стандартных положений – плод работы или больше стечение обстоятельств?
– Что касается первого мяча, то была хорошая передача, движение, это плод взаимодействия. Во втором моменте автогол – доля удачи была на нашей стороне.
В конце у нас было много моментов, чтобы контратаковать, появилось пространство, но не всегда правильно пользовались моментам, могли создавать больше.