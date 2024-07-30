Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Факелом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги выигранного матча с «Факелом».

Команды встречались в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Петербуржцы разгромили соперника со счетом 3:0.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Чем‑то довольны, чем‑то недовольны. Пришлось вскрывать достаточно насыщенную группу обороны соперника, не всегда это получалось, особенно в первом тайме.

Против команды, которая играет так низко, нужны правильные взаимодействия, нестандартные действия.

Что касается позиционной атаки, то сказалось отсутствие взаимодействия игроков, которые вышли. Будем работать, хорошая пища для размышлений.

– Два мяча со стандартных положений – плод работы или больше стечение обстоятельств?

– Что касается первого мяча, то была хорошая передача, движение, это плод взаимодействия. Во втором моменте автогол – доля удачи была на нашей стороне.

В конце у нас было много моментов, чтобы контратаковать, появилось пространство, но не всегда правильно пользовались моментам, могли создавать больше.