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  • Экс-зенитовец Игнатович: «На своем пике я возил всех защитников, даже Марио Фернандеса»

Экс-зенитовец Игнатович: «На своем пике я возил всех защитников, даже Марио Фернандеса»

27 июля 2024, 11:01
5

Бывший нападающий «Зенита», «Динамо», «Амкара» Павел Игнатович считает, что в его карьере был пик.

«Если смотреть на мою карьеру спустя все прошедшее время, то, положа руку на сердце, если бы у меня был выбор между предложением от «Динамо» и возможностью остаться в «Амкаре» в той атмосфере, зная, что они ещe хотя бы сезон проведут в РПЛ, то я бы остался еще на год в Перми.

Я бы стал намного сильнее. Думаю, даже из «Амкара» я бы уехал в сборную России. 100 процентов. На том своем пике я во всех матчах, в которых выходил в старте «Амкара», я возил всех защитников. Помню, когда мы играли с ЦСКА, даже Фернандес говорил мне: «Ты надоел меня возить». Помню, в одном моменте я выпрыгнул [на мяч], а Марио ударил меня коленом прямо в спину. После этого я попросил замену», – сказал Игнатович.

  • На счету 35-летнего уроженца Санкт-Петербурга 2 матча за основу «Зенита».
  • Больше всего матчей в карьере Игнатович провел за «Зенит-2» (74 игры, 33 гола).
  • В 2017 году Игнатович был в кипрском «Эрмисе».

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Зенит Игнатович Павел Фернандес Марио
Комментарии (5)
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Ziklop
1722070724
к сожалению пик у каждого разный! кто-то одну три игры выдаст, кто на сезон сподобится., а другие и пяток лет держат пик...
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Garrincha58
1722073244
интересно на каком языке Марио сказал ему ты надоел меня возить он же ни слова не бельмес по-русски
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NewLife
1722073713
Наступил пик болтовни))
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волчарик
1722086359
Фио вспомнил и больше ничего. А потом спрашивается почему покупаем легов. Гонору много а вспомнить нечего.
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aaaaahhhh
1722087870
я его совсем не помню...
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