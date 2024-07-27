Экс-зенитовец Игнатович: «На своем пике я возил всех защитников, даже Марио Фернандеса»

Бывший нападающий «Зенита», «Динамо», «Амкара» Павел Игнатович считает, что в его карьере был пик.

«Если смотреть на мою карьеру спустя все прошедшее время, то, положа руку на сердце, если бы у меня был выбор между предложением от «Динамо» и возможностью остаться в «Амкаре» в той атмосфере, зная, что они ещe хотя бы сезон проведут в РПЛ, то я бы остался еще на год в Перми.

Я бы стал намного сильнее. Думаю, даже из «Амкара» я бы уехал в сборную России. 100 процентов. На том своем пике я во всех матчах, в которых выходил в старте «Амкара», я возил всех защитников. Помню, когда мы играли с ЦСКА, даже Фернандес говорил мне: «Ты надоел меня возить». Помню, в одном моменте я выпрыгнул [на мяч], а Марио ударил меня коленом прямо в спину. После этого я попросил замену», – сказал Игнатович.