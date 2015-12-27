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    Бибиков: «От Власова и Игнатовича ждем большего»

    Директор «Мордовии» Владимир Бибиков прокомментировал ситуацию с контрактами хавбека Олега Власова и форварда Павла Игнатовича, которые истекут летом 2016-го года.

    «Пока не начали переговоров о продлении контрактов с Власовым и Игнатовичем. Нам еще полгода играть. Закончится чемпионат – будем решать.

    Недовольны ли в «Мордовии» результативностью этих игроков? Да, хотелось бы видеть больше. Мы все надеемся, что Власова прорвет. Я нахожусь в постоянном общении с футболистами, есть претензии к обоим. Посмотрим, как они проведут вторую часть чемпионата», – отметил Бибиков.

    В текущей Премьер-лиге Власов провел 18 матчей, в которых забил лишь один мяч. Игнатович принял учатие в восьми играх и результативными действиями не отметился.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    27.12.2015 20:42
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    Zeff
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    Ждите. В Зените долго ждали.
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