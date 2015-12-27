Бибиков: «От Власова и Игнатовича ждем большего»

Директор «Мордовии» Владимир Бибиков прокомментировал ситуацию с контрактами хавбека Олега Власова и форварда Павла Игнатовича, которые истекут летом 2016-го года.

«Пока не начали переговоров о продлении контрактов с Власовым и Игнатовичем. Нам еще полгода играть. Закончится чемпионат – будем решать.

Недовольны ли в «Мордовии» результативностью этих игроков? Да, хотелось бы видеть больше. Мы все надеемся, что Власова прорвет. Я нахожусь в постоянном общении с футболистами, есть претензии к обоим. Посмотрим, как они проведут вторую часть чемпионата», – отметил Бибиков.

В текущей Премьер-лиге Власов провел 18 матчей, в которых забил лишь один мяч. Игнатович принял учатие в восьми играх и результативными действиями не отметился.