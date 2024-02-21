Матчи «Зенита» и «Спартака» сравнили с финалом Лиги Европы

Бывший полузащитник «Зенита», «Амкара», «Динамо», «Томи» и «Мордовии» Павел Игнатович высказался о футбольном противостоянии Санкт-Петербурга и Москвы.

«Противостояние Питера и Москвы – это всегда ярко, шумно. И для «Зенита» матч со «Спартаком» – самый принципиальный, если сравнивать другие московские клубы. «Зениту» всегда было важно обыграть красно-белых дома, не говоря уже о выездных успехах.

В последние годы дерби «Зенита» и «Спартака» по антуражу и значимости превосходят противостояния красно-белых с ЦСКА. Сейчас, после паузы, все с нетерпением ждут матча в Питере. Обе команды хорошо провели сборы, выиграли турниры.

Мне кажется, что этот матч всe-таки будет за «Зенитом». С какой вывеской можно сравнить эту игру? Думаю, что для нашего чемпионата, фанатов матч «Зенит» – «Спартак» – как финал Лиги Европы УЕФА», – сказал Игнатович