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    Матчи «Зенита» и «Спартака» сравнили с финалом Лиги Европы

    Бывший полузащитник «Зенита», «Амкара», «Динамо», «Томи» и «Мордовии» Павел Игнатович высказался о футбольном противостоянии Санкт-Петербурга и Москвы.

    «Противостояние Питера и Москвы – это всегда ярко, шумно. И для «Зенита» матч со «Спартаком» – самый принципиальный, если сравнивать другие московские клубы. «Зениту» всегда было важно обыграть красно-белых дома, не говоря уже о выездных успехах.

    В последние годы дерби «Зенита» и «Спартака» по антуражу и значимости превосходят противостояния красно-белых с ЦСКА. Сейчас, после паузы, все с нетерпением ждут матча в Питере. Обе команды хорошо провели сборы, выиграли турниры.

    Мне кажется, что этот матч всe-таки будет за «Зенитом». С какой вывеской можно сравнить эту игру? Думаю, что для нашего чемпионата, фанатов матч «Зенит»«Спартак» – как финал Лиги Европы УЕФА», – сказал Игнатович

    • Игнатович провел 2 матча за «Зенит» в квалификации Лиги Европы в 2009 году.
    • Матч «Зенит» – «Спартак» пройдет в 19-м туре РПЛ 2 марта.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии (55)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1708508605
    Нагнуть Спартак для любого клуба и болельщиков кайф! Зенит не исключение
    Ответить
    andr45
    1708509332
    «С какой вывеской можно сравнить эту игру? Матч «Зенит» – «Спартак» – как финал Лиги Европы УЕФА» Павел Игнатович Бери выше! «ЗА ПОБЕДУ НАД «СПАРТАКОМ»ПОЛАГАЕТСЯ ПО ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ» ЧЕМПИОНАТ 26.09.2023
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1708509874
    Во первых это никакое не дерби. Во вторых сравнили игру чемпиона со своим фарм клубом и финалом ЛЕ. Чего расхрюкались? Для Зенита обычный матч с соперником классом ниже. Гыгыгы
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    ...уефан
    1708509909
    ...газососам любой матч, как дерби. Нет у них союзников среди болельщиков других команд). Если только исходя из турнирной таблицы...
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    БеZуМныЙ
    1708510366
    Сравнили чемпиона и середняка.
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    Suvorov71
    1708515515
    Был когда то Зенит, он один раз был чемпионом СССР, в 91 году пропал во второй лиге, вытащили, и появилась помойка, вот она и воняет, покупает шемьпиньонства, звезды и медальки, создали газовую лигу, где про помойных только хорошо, ну как про покойников, а что бы как то на себя обратить внимание, везде должен фигурировать Спартак, а иначе на них не будут обращать внимание, вот и весь сказ
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    k611
    1708515672
    Игра покажет кто лучше готов на текущий момент.
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    alp
    1708516191
    сейчас уже игры со спартаком не принципиальные.. слишком разный класс.. плюс, фанотойди с унылыми кузьмичами делает любой матч скучным
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    anatolich72
    1708518139
    Как можно сравнивать команду с историей и команду которая пытается купить себе историю!
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    Ziklop
    1708527612
    судья сделает игру и будет совсем печально. в мозгах некоторых засело что срач повышает рейтинг! такое впечатление что его устраивают специально через ботов.
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