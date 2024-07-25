Козлов рассказал, почему решил перейти в «Краснодар»

Новичок «Краснодара» Данила Козлов раскрыл причины перехода в кубанский клуб.
«Клуб увидел во мне большой потенциал. Меня это сильно подкупило, здесь на меня рассчитывают, хорошо оценивают. После первых же разговоров о переходе я сразу принял решение, выбрал «Краснодар» и дальше обговаривали только нюансы», – пояснил Козлов.
- «Краснодар» приобрел 19-летнего россиянина Данилу Козлова, играющего на позиции атакующего хавбека, в летнее межсезонье у «Балтики». Кубанский коллектив выиграл борьбу за игрока у «Зенита».
- Данила провел за калининградцев 15 поединков. В них хавбек сумел записать в актив 3 гола. Также футболист 5 раз ассистировал партнерам по команде.
- Во 2-м туре РПЛ «Краснодар» Мурада Мусаева встретится с махачкалинским «Динамо».
Источник: «Матч ТВ»