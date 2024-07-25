Козлов рассказал, почему решил перейти в «Краснодар»

Новичок «Краснодара» Данила Козлов раскрыл причины перехода в кубанский клуб.

«Клуб увидел во мне большой потенциал. Меня это сильно подкупило, здесь на меня рассчитывают, хорошо оценивают. После первых же разговоров о переходе я сразу принял решение, выбрал «Краснодар» и дальше обговаривали только нюансы», – пояснил Козлов.