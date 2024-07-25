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  • Дуглас Сантос прокомментировал продление контракта с «Зенитом»

Дуглас Сантос прокомментировал продление контракта с «Зенитом»

25 июля 2024, 19:17
2

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос высказался о продлении контракта.

  • Новое соглашение действует до 2027 года.

«Продление контракта с «Зенитом» – особенный момент, очень счастливый для меня и, думаю, для клуба тоже. Впереди невероятно важный год, год нашего столетия, и это даeт мне ещe больше сил и желания победить в этом розыгрыше чемпионата России, который имеет большое значение для нас.

Я хотел бы поблагодарить болельщиков за всю поддержку, что вы оказываете мне на протяжении этих лет. Мне остаeтся лишь попробовать ответить вам на эту любовь своими действиями на футбольном поле и отдать всего себя, чтобы общими усилиями и с божьей помощью мы бы одержали ещe одну победу в чемпионате России. Спасибо вам!» – сказал Сантос.

  • «Зенит» купил бразильца у «Гамбурга» в 2019 году за 14 миллионов евро.
  • 30-летний Дуглас Сантос провел за «Зенит» 183 матча, забил 7 голов, сделал 30 ассистов.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Дуглас Сантос
Комментарии (2)
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ziborock
1721925951
А что там комментировать, кто ему заплатит столько сколько он в Зените получает и вообще кому он нужен когда ему 4-ый десяток пошел!
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somn
1721927881
Хороший малый, удачи ему!
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