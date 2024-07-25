Дуглас Сантос прокомментировал продление контракта с «Зенитом»

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос высказался о продлении контракта.

Новое соглашение действует до 2027 года.

«Продление контракта с «Зенитом» – особенный момент, очень счастливый для меня и, думаю, для клуба тоже. Впереди невероятно важный год, год нашего столетия, и это даeт мне ещe больше сил и желания победить в этом розыгрыше чемпионата России, который имеет большое значение для нас.

Я хотел бы поблагодарить болельщиков за всю поддержку, что вы оказываете мне на протяжении этих лет. Мне остаeтся лишь попробовать ответить вам на эту любовь своими действиями на футбольном поле и отдать всего себя, чтобы общими усилиями и с божьей помощью мы бы одержали ещe одну победу в чемпионате России. Спасибо вам!» – сказал Сантос.