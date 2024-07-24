Медведев рассказал о состоянии здоровья Клаудиньо

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о состоянии здоровья полузащитника команды Клаудиньо. Бразилец пропустил матч 1-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (4:0). «Зенит» сообщил, что игрок не принял участия во встрече из-за микротравмы.
«Клаудиньо тренируется в общей группе», – сказал Медведев.
- Сообщалось, что Клаудиньо просит петербургский клуб продать его во «Фламенго».
- Во время матча Суперкубка России «Зенит» – «Краснодар» (4:2) Клаудиньо после своей замены отмахнулся от главного тренера петербуржцев Сергея Семака.
- 27-летний полузащитник играет за петербуржцев с 2021 года.
- Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.
Источник: «Спорт день за днём»