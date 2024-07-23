Байрамян назвал РПЛ лучшей лигой в мире

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался о зрелищности 1-го тура РПЛ.

«Как мне Евро? Класс, мне понравилось. Первая часть тура РПЛ намного интереснее? Я очень рад, что, помимо нашей игры против ЦСКА (0:0), было много голов. Это круто, пусть в РПЛ всегда так будет.

Но чемпионат Европы – есть чемпионат Европы. Как и чемпионат мира, каждый турнир по-своему хорош. А РПЛ – это лучшая лига в мире!» – сказал Байрамян.