Южноафриканец из «Факела»: «По телевизору показывали, что русские – самые злые люди»

Полузащитник «Факела» Табо Селе рассказал о своей жизни в России.

Южноафриканский футболист перешел в воронежский клуб из польского «Радомяка».

– Встречался с расизмом в России?

– Нет, здесь ни разу не встретился с проявлением расизма. И я правда сильно удивился, потому что изначально ожидания от России были негативные. По телевизору показывали, что русские – самые злые люди. Но приехав сюда я понял, что ваш народ – самый лучший! И благодаря игре в России я могу сделать следующий шаг в карьере.