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  • Южноафриканец из «Факела»: «По телевизору показывали, что русские – самые злые люди»

Южноафриканец из «Факела»: «По телевизору показывали, что русские – самые злые люди»

22 июля 2024, 20:14
20

Полузащитник «Факела» Табо Селе рассказал о своей жизни в России.

Южноафриканский футболист перешел в воронежский клуб из польского «Радомяка».

– Встречался с расизмом в России?

– Нет, здесь ни разу не встретился с проявлением расизма. И я правда сильно удивился, потому что изначально ожидания от России были негативные. По телевизору показывали, что русские – самые злые люди. Но приехав сюда я понял, что ваш народ – самый лучший! И благодаря игре в России я могу сделать следующий шаг в карьере.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Факел Селе Табо
Комментарии (20)
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Цугундeр
1721668913
Табо Селе. Сильно пили .Вяло сели . И легли. Не могу я плохо о Рассеи . Как подумать вы могли ?
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DVOK68
1721669960
Не ходите дети В Африку гулять
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evgevg13
1721671459
И расскажи об этом всем своим друзьям и знакомым за бугром
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VVM1964
1721673215
Мы добрые и остальным "Людям надо быть добрее, Не ругаться никогда. Ведь важней всего на свете В этом мире - доброта. Ну а кто не понимает Этой нашей доброты, Им в штаны насыпать надо Гайки, гвозди и болты. Пристегнуть их к батарее, Кипятком плеснуть в лицо, Пока руки не устанут Бить башкой их о крыльцо! Затушить бычок об руку, Молотком ударить в пах, И сломать им надо ноги В сорока шести местах. Не давать ногам срастаться, Заставлять на них ходить, И зажженные петарды Кулаком им в рот забить! Чтобы бошку разорвало На мельчайшие куски... Это все любви во имя! Все во имя доброты!" )))
Ответить
Spartak_forv@
1721674984
Это до того момента,пока продавщица в магазине не спросит тебя: "Вам какой хлеб,черный?"
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BRO_football
1721675934
И как ты понял? Ты много с русскими общался? За пределами своей тренировочной базы в России бывал хоть раз?
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SLADE2019
1721711942
Интересно, очень интересно. ЮАР же можно сказать дружественная страна. Что же у них за телевидение такое негативное? Очень интересные вещи написали.
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FanatSerj
1721717275
Ну так ляхи ему там конечно понарассказывали, но тут соглашусь с историей видно так себе на африканском континенте, даже про Патрис Лумумба видно ничего не знают и кто его убил. Континент столетиями в попе, то являясь источником рабов для обустройства колониального западного мира, то является бесплатной ресурсной базой для обустройства "мира по правилам", но зато им сказали что в России злые живут )))
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