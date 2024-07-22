Аленичев назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение команды от «Оренбурга».

«Спартак» уступил «Оренбургу» со счетом 0:2 в 1-м туре РПЛ.

На 67-й минуте вратарь москвичей Александр Максименко допустил ошибку, которая привела к голу.

«По поводу второго пропущенного мяча: здесь очень большие вопросы к тренеру вратарей. В том сезоне, как мы помним, этим грешил Сергей Песьяков. С уважением к Сергею, на мой взгляд, он очень сильный вратарь. Вчера Саша Максименко допустил такую же ошибку, поэтому я Песьякова и вспомнил.

Тренер по вратарям должен делать выводы, чтобы впредь таких глупых ошибок не допускать. Такие ошибки приводят к потере очков. Будь счет 1:0, у «Спартака» были бы шансы отыграться. Тем более вышел креативный Зиньковский, который мне очень понравился. С его выходом «Спартак» сразу стал очень остро играть и создавал моменты.

Хотелось, чтобы вратари исключили такие ошибки. Это прерогатива тренера по вратарям, чтобы впредь такого не допускать», – сказал Аленичев.