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  • Аленичев назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»

Аленичев назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»

22 июля 2024, 18:53
12

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение команды от «Оренбурга».

  • «Спартак» уступил «Оренбургу» со счетом 0:2 в 1-м туре РПЛ.
  • На 67-й минуте вратарь москвичей Александр Максименко допустил ошибку, которая привела к голу.

«По поводу второго пропущенного мяча: здесь очень большие вопросы к тренеру вратарей. В том сезоне, как мы помним, этим грешил Сергей Песьяков. С уважением к Сергею, на мой взгляд, он очень сильный вратарь. Вчера Саша Максименко допустил такую же ошибку, поэтому я Песьякова и вспомнил.

Тренер по вратарям должен делать выводы, чтобы впредь таких глупых ошибок не допускать. Такие ошибки приводят к потере очков. Будь счет 1:0, у «Спартака» были бы шансы отыграться. Тем более вышел креативный Зиньковский, который мне очень понравился. С его выходом «Спартак» сразу стал очень остро играть и создавал моменты.

Хотелось, чтобы вратари исключили такие ошибки. Это прерогатива тренера по вратарям, чтобы впредь такого не допускать», – сказал Аленичев.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Максименко Александр Аленичев Дмитрий
Комментарии (12)
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JIEGEHDA
1721663756
У Оренбурга оказывается один момент был. И одна ошибка вратаря )) Аленичев матч смотрел?
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АЛЕКС 58
1721665885
Все вопросы к эстонскому пуделю и его тренеру по вратарям Кафанову. Не можешь ср..ь,не мучай жо..у!!!!
Ответить
БАЗАРА НЕТ
1721666674
Я знаю кто виноват в поражении и в этом и в других! Лукойл! А эти бла бла ни о чём,кто там ошибку сделал,Да Орен таскал Спартак как поросят всю игру и мог забить и не два гола
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paracetamol
1721667690
У свиней всегда есть хряк опущения!
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FCSpartakM
1721670477
ну что за чушь, тренер по вратарям должен объяснять, что пас в борьбу нельзя давать?
Ответить
zigbert
1721674682
Нового тут не надо ничего придумывать,просто исключить рискованные передачи а если нет вариантов ,выбивать подальше мяч.
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Spartak_forv@
1721676188
Все винят Максименко,безусловно его вина есть.И в ошибке при передачи,отдай Бабичу и всё,и в том,что полностью выключился из эпизода.Но никто не говорит про игру Умярова в этом моменте!Это он предложил себя,открылся,но почему-то в момент передачи совсем не пошёл,не побежал к мячу.Да и в целом Умяров дно днищенское...Что в нём находит каждый новый тренер Спартака,для меня загадка…
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subbotaspartak
1721712358
Виноват тренер в ДЮСШ
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