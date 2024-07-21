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  • Отстраненного от основы «Спартака» Виллиана не взяли на матч с «Оренбургом»

Отстраненного от основы «Спартака» Виллиана не взяли на матч с «Оренбургом»

21 июля 2024, 12:55
28

Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе по-прежнему тренируется индивидуально. Он сгоняет лишний вес.

«Продолжаем», – так подписал кадр из тренажерного зала бразилец.

Виллиан не полетел с командой на матч 1-го тура РПЛ против «Оренбурга».

  • Виллиан Жозе перешел в «Спартак» из «Бетиса». Контракт новичка с московским клубом рассчитан на 2 года.
  • По оценке Transfermarkt, стоимость трансфера составила 2 миллиона евро.
  • Матч «Оренбург» – «Спартак» начнется в 17:30 мск.

Фото: соцсети Виллиана

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Оренбург Виллиан Жозе
Комментарии (28)
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DOCTOR PENALTY
1721555878
До осени будет жир сгонять.
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k611
1721555953
Когда медосмотр проходил, на вес не смотрели что ли
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Цугундeр
1721556143
Какой тяжёлый "багаж " у Станковича будет...
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Spartak_forv@
1721556214
ПереБорщил на базе уже что ли?Или у Джикии остановился?
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Нуф-Нуф
1721556396
Марш-бросок в ОЗК и будет в норме.
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NewLife
1721557544
Это говорит об идиотизме нынешнего руководства Спартака - сначала заплатили, а потом отправили на медосмотр. А слабо было в контракте на покупку хотя бы прописать максимальный вес и возврат денег. Видимо, Малышева поперли из бухгалтеров Лукойла за бестолковость. Может кто-то получает откаты, но не хочется думать о плохом раньше времени.
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DVOK68
1721557582
Меньше ешь больше двигайся.Иль не знал паренёк?)
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oyabun
1721559375
Это уже становится страной традицией трансферной политики Спартака. Покупаем игрока в нападение, а он не может забить ни одного гола. Хорошо, в следующий раз покупаем ещё в нападение, но у него лишний вес, играть вообще не может. В чем здесь глубокий смысл? Или он настолько глубокий, что мы своими скудными умишками понять его не способны? Ведь есть же примеры, когда клуб берет игрока за сравнительно небольшие деньги и тот начинает класть дубли в каждой игре..
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Plyash
1721563551
Ну,хватит жрать,Жозе...Пургенчику или касторки выпей разок,за пару дней всё выскочит.Проверено.
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ivany4
1721569317
Это вполне естественно, так как ему дали месяц для набора формы. Зачем возить игрока на экскурсию и отрывать от дел насущных. Ну не понимаю таких "новостей". Неужели нельзя подумать, прежде чем писать очевидную хрень.))
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