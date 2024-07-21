Отстраненного от основы «Спартака» Виллиана не взяли на матч с «Оренбургом»

Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе по-прежнему тренируется индивидуально. Он сгоняет лишний вес.

«Продолжаем», – так подписал кадр из тренажерного зала бразилец.

Виллиан не полетел с командой на матч 1-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Виллиан Жозе перешел в «Спартак» из «Бетиса». Контракт новичка с московским клубом рассчитан на 2 года.

По оценке Transfermarkt, стоимость трансфера составила 2 миллиона евро.

Матч «Оренбург» – «Спартак» начнется в 17:30 мск.

Фото: соцсети Виллиана