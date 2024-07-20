Погребняк заявил об отсутствии конкурентов у «Зенита» в новом сезоне

Бывший форвард «Зенита» и «Спартака» Павел Погребняк поделился ожиданиями от сезона РПЛ.

«Зениту» в этом году будет 100 лет, поэтому сделать требл будет первоочередной задачей для них. Конечно, предсказать это со стопроцентной гарантией мы не можем, но думаю, что именно «Зенит» является главным фаворитом на чемпионство в этом году.

Такой концовки, как в том году, точно не будет. На данный момент я не вижу тот клуб, который мог бы составить конкуренцию команде из Санкт‑Петербурга», – сказал Погребняк.