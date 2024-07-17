Представитель «Галатасарая» прилетел в Россию для переговоров по Венделу

Директор «Галатасарая» Ченк Эргюн отправился в Россию для переговоров с «Зенитом» по 26-летнему полузащитнику Венделу, сообщил журналист Ягыз Сабункуоглу.
Петербуржцы могут продать бразильца в случае вероятного перехода полузащитника Ивана Илича.
- Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В минувшую субботу он забил 1 гол и сделал 2 передачи в матче OLIMPBET Суперкубка России «Зенит» – «Краснодар» (4:2).
- Журналист Николо Скира писал, что петербугский клуб близок к приобретению полузащитника «Торино» Ивана Илича за 23 миллиона евро.
Источник: страница Ягыха Сабункуоглу в соцсети X