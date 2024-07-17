Представитель «Галатасарая» прилетел в Россию для переговоров по Венделу

Директор «Галатасарая» Ченк Эргюн отправился в Россию для переговоров с «Зенитом» по 26-летнему полузащитнику Венделу, сообщил журналист Ягыз Сабункуоглу.

Петербуржцы могут продать бразильца в случае вероятного перехода полузащитника Ивана Илича.