Кассьерра ответил на информацию о переезде в Саудовскую Аравию

Форвард Зенита Матео Кассьерра высказался о своем будущем в петербургском клубе.
«Я очень счастлив в «Зените», сейчас выиграл трофей. Все меня спрашивают о моем будущем, но у меня контракт с клубом, и я останусь тут», – ответил Кассьерра.
- 27-летний колумбийский центрфорвард Матео Кассьерра представляет цвета «Зенита» с 2022 года.
- В майке коллектива с берегов Невы футболист провел 73 поединка. В них игрок сумел записать в свой актив 30 голов. Также на счету Матео 16 голевых пасов.
- В завершившемся розыгрыше РПЛ Кассьерра оформил 21+5 по системе «гол плюс пас» в 28 играх.
- Колумбиец забил 1 гол в 3 матчах за свою национальную команду.
- Ранее в СМИ появились сведения о том, что Кассьерра может перейти в один из клубов, представляющих Саудовскую Аравию.
Источник: «Матч ТВ»