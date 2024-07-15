Кассьерра ответил на информацию о переезде в Саудовскую Аравию

Форвард Зенита Матео Кассьерра высказался о своем будущем в петербургском клубе.

«Я очень счастлив в «Зените», сейчас выиграл трофей. Все меня спрашивают о моем будущем, но у меня контракт с клубом, и я останусь тут», – ответил Кассьерра.