Глава «Зенита»: «Клаудиньо никуда не уходит»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался по поводу будущего полузащитника Клаудиньо в невском клубе.
«Клаудиньо никуда не уходит», – пояснил Медведев.
- Клаудиньо вышел в основе «Зенита» на поединок с «Краснодаром» (4:2).
- Футболист провел на футбольном поле 62 минуты и не сумел отметиться какими-либо голевыми действиями. После замены бразилец с российским паспортом не скрывал негативных эмоций.
- Ранее в СМИ появились сведения о том, что в услугах Клаудиньо заинтересован «Фламенго».
- Бразильский гранд готов заплатить за лидера «Зенита» 18 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»