Лунев рассказал, что его удивило в Германии

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев ответил на вопросы о периоде выступлений за «Байер», где он провел два сезона (2021-2023).
– Что тебе дал этот период?
– Многому научился. Как в игровом плане, так и в жизненном.
– Насколько тебе осложнили жизнь бытовые трудности?
– Не скажу, что сильно повлияли. Конечно, когда переезжаешь в другую страну, тебе непривычно и менее комфортно, чем дома. Там другая система жизни. Но в целом все окей.
– Какие моменты тебя удивили в Германии?
– Много различий в бытовом плане. В первое время было непросто. Иногда сталкивался с чрезмерной бюрократией. Но ничего критичного.
– Геополитические события отразились на отношении к тебе? Ведь ты на тот момент был в Германии.
– В команде ко мне всегда было хорошее отношение, поэтому никак не отразилось.