Лунев рассказал, что его удивило в Германии

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев ответил на вопросы о периоде выступлений за «Байер», где он провел два сезона (2021-2023).

– Что тебе дал этот период?

– Многому научился. Как в игровом плане, так и в жизненном.

– Насколько тебе осложнили жизнь бытовые трудности?

– Не скажу, что сильно повлияли. Конечно, когда переезжаешь в другую страну, тебе непривычно и менее комфортно, чем дома. Там другая система жизни. Но в целом все окей.

– Какие моменты тебя удивили в Германии?

– Много различий в бытовом плане. В первое время было непросто. Иногда сталкивался с чрезмерной бюрократией. Но ничего критичного.

– Геополитические события отразились на отношении к тебе? Ведь ты на тот момент был в Германии.

– В команде ко мне всегда было хорошее отношение, поэтому никак не отразилось.