Испанский клуб хотел воссоединить братьев Миранчуков

Алексей Миранчук и Антон Миранчук могли снова поиграть за одну команду.

В подписании братьев была заинтересована «Севилья».

Между сторонами были неформальные контакты, но сейчас сделка выглядит маловероятной.

В прошлом сезоне Алексей Миранчук забил 4 гола и сделал 12 ассистов в 42 матчах.

Его контракт с «Аталантой» истекает через год.

Антон Миранчук этим летом стал свободным агентом.

Он не договорился о продлении соглашения с «Локомотивом».

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