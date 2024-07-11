Испанский клуб хотел воссоединить братьев Миранчуков

Алексей Миранчук и Антон Миранчук могли снова поиграть за одну команду.
В подписании братьев была заинтересована «Севилья».
Между сторонами были неформальные контакты, но сейчас сделка выглядит маловероятной.
- В прошлом сезоне Алексей Миранчук забил 4 гола и сделал 12 ассистов в 42 матчах.
- Его контракт с «Аталантой» истекает через год.
- Антон Миранчук этим летом стал свободным агентом.
- Он не договорился о продлении соглашения с «Локомотивом».
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Источник: Metaratings