Петржела сравнил Соболева и Кассьерру: «Один слабее другого во всем»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о потенциальной конкуренции в петербургской команде форвардов Александра Соболева и Матео Кассьерры.
«Соболев слабее Кассьерры во всем. Если он перейдет в «Зенит», ему придется очень много тренироваться, чтобы выиграть конкуренцию у Кассьерры.
Но не могу сказать, что его покупка – деньги на ветер», – заявил Петржела.
- В прошлом сезоне Соболев забил 10 голов и сделал 9 ассистов в 34 матчах.
- Сначала сообщалось, что «Зенит» заплатит за него 10+2 млн евро.
- Но в среду появилась информация, что сделка сорвалась.
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Источник: «РБ Спорт»