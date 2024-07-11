Петржела сравнил Соболева и Кассьерру: «Один слабее другого во всем»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о потенциальной конкуренции в петербургской команде форвардов Александра Соболева и Матео Кассьерры.

«Соболев слабее Кассьерры во всем. Если он перейдет в «Зенит», ему придется очень много тренироваться, чтобы выиграть конкуренцию у Кассьерры.

Но не могу сказать, что его покупка – деньги на ветер», – заявил Петржела.

В прошлом сезоне Соболев забил 10 голов и сделал 9 ассистов в 34 матчах.

Сначала сообщалось, что «Зенит» заплатит за него 10+2 млн евро.

Но в среду появилась информация, что сделка сорвалась.

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