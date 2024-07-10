Бабаев оценил трансфер Жемалетдинова в ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о приходе в клуб нападающего Рифата Жемалетдинова.

«Рифат – один из сильнейших российских игроков последнего времени. Да, прошедший сезон сложился для него не так успешно, хотя и практически каждое появление Рифата на поле помогало его команде менять игру в свою пользу. Мы верим в него, и что гораздо важнее – в него верит главный тренер. Как всем известно, они хорошо знакомы, и свой лучший период карьеры Рифат провел именно при Марко Николиче.

Трансфер состоялся также благодаря профессиональной и конструктивной позиции представителя игрока Вадима Шпинeва, который несмотря на определенные жизненные обстоятельства и сложности со здоровьем, с одной стороны – упорно отстаивал интересы футболиста, с другой – проявил гибкость и учел все факторы.

Всe это позволило нам получше познакомиться с футболистом еще до подписания контракта. Это уникальный случай для игрока его статуса, и именно это во многом положительно повлияло на осуществление трансфера. Мы видим мотивацию Рифата и очень рады совместной работе», – сказал Бабаев.