Семак объяснил поражение «Зенита» от «Црвены Звезды»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги проигранного матча с «Црвеной Звездой» (1:2) в Летнем кубке и товарищеского турнира в целом.

– Сергей Боданович, поделитесь пожалуйста своими эмоциями и выводами после игры с «Црвеной Звездой».

– Первый тайм хороший, понравился и по движению, и по качеству игры. И моменты создавали, можно было еще забивать.

Что касается второго тайма, здесь уже сил было меньше, качества игры меньше, движение хуже. На замены вышли многие ребята, которые играли утром. Конечно, это неудобно и непросто.

Поэтому главное, что все живы, здоровы. Безусловно, обидно проигрывать, но ничего страшного. На данном отрезке состояние игроков играет более важную роль, чем результат.

– Как вам кажется, на данный момент все ли готовы провести на поле по 90 минут? Насколько нагрузки на сборах сказываются на играх, которые проводит команда на турнире?

– Не все готовы провести 90 минут. Кто-то пропустил часть подготовки, приходится сейчас, по ходу этих матчей кому-то регулировать игровое время. Кому-то больше, кому-то меньше.

Но в целом, большинство футболистов, конечно, могут сыграть 90 минут. Сейчас отдохнем немножко и уже будем готовиться к матчу за Суперкубок.

– Этим матчем для «Зенита» завершился Winline Летний кубок. Как вы в целом оцените турнир?

– Хороший турнир, хорошие матчи. Достаточно боевые все получились. Матчи интересные. Для подготовительного периода это очень хорошая возможность получить игровую практику, которая нам необходима.

– Как вам кажется, на данный момент команде удалось найти полное взаимопонимание ветеранов с новичками? Насколько новые игроки хорошо влились в состав?

– Кому-то проще, кому-то сложнее. В целом, конечно, нужно всем дать больше игрового времени, чтобы адаптироваться. Плюс – тренироваться.

12 дней занимаемся, конечно этого недостаточно. Поэтому по ходу сезона будем еще работать, втягиваться в чемпионат, и ребята будут вливаться в коллектив.

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