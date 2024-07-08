Стала известна зарплата Жемалетдинова в ЦСКА

Рифат Жемалетдинов будет зарабатывать в ЦСКА меньше, чем в «Локомотиве».
Его зарплата в армейском клубе составит 850 тысяч евро в год. Срок контракта – 1+1.
В «Локо» футболисту платили 1,3 миллиона евро за сезон.
- Жемалетдинов – воспитанник «Локомотива».
- Он провел всю карьеру в родной команде, за исключением двух сезонов в «Рубине».
- Статистика Рифата: 155 матчей, 23 гола и 25 ассистов.
- Он выиграл с «Локомотивом» 3 трофея – два Кубка и один Суперкубок России.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова