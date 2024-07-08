Стала известна зарплата Жемалетдинова в ЦСКА

Рифат Жемалетдинов будет зарабатывать в ЦСКА меньше, чем в «Локомотиве».

Его зарплата в армейском клубе составит 850 тысяч евро в год. Срок контракта – 1+1.

В «Локо» футболисту платили 1,3 миллиона евро за сезон.