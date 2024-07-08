Ловчев сказал, какая команда выиграет Евро-2024

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поделился мнением о предстоящем полуфинале Евро-2024 Испания – Франция.

«Тренер французов, который столько прошел уже в сборной, мне думается, найдет противоядие против этих молоденьких ребят. Придумает, как разбить вот эту красивую, веселую и задорную игру.

Но мне думается, что Франция испанцев потрепают, но всe‑таки Испания выйдет в финал и, наверное, станет чемпионом», – сказал Ловчев.