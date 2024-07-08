Ловчев сказал, какая команда выиграет Евро-2024

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поделился мнением о предстоящем полуфинале Евро-2024 Испания – Франция.
«Тренер французов, который столько прошел уже в сборной, мне думается, найдет противоядие против этих молоденьких ребят. Придумает, как разбить вот эту красивую, веселую и задорную игру.
Но мне думается, что Франция испанцев потрепают, но всe‑таки Испания выйдет в финал и, наверное, станет чемпионом», – сказал Ловчев.
- Игра Испания – Франция пройдет 9 июля и начнется в 22:00 мск.
- В другом полуфинале встретятся Нидерланды и Англия. Матч начнется в 22:00 мск 10 июля.
Источник: «Матч ТВ»