Галактионов прокомментировал уход Гилерме из «Локо»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об уходе голкипера Гилерме. С ним не стали продлевать контракт.

«Маринато Гильерме – легенда, человек, который формировал традиции «Локомотива». Единственное, в последнее время у него были небольшие проблемы со здоровьем, но это вполне решаемо.

Основной посыл был в том, что Маринато хочет играть, он об этом заявил. У нас с ним хорошие отношения, состоялся хороший диалог. А о переговорах – это на уровне игрока и руководителей клуба», – сказал Галактионов.