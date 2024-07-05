Агент Миранчука высказался о возможном переходе Антона в «Динамо»

Вадим Шпинев, агент Антона Миранчука, отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника в «Динамо».
«Я не комментирую слухи и не буду. У нас прекрасные отношения с клубом «Динамо», с руководством, с господином Гафиным. С тем же Личкой мы лично знакомы. Если бы вопрос о переходе стоял, мы бы уже о чем-то знали и говорили.
Есть только официальные заявления клубов. Можем на это обращать внимание. Не надо муссировать слухи», – сказал Шпинев.
- Ранее главный тренер «Динамо» Марцел Личка сообщил, что ему было бы приятно иметь в составе такого футболиста, как Миранчук.
- У Антона истек контракт с «Локомотивом».
Источник: «Спорт-Экспресс»