Агент Миранчука высказался о возможном переходе Антона в «Динамо»

Вадим Шпинев, агент Антона Миранчука, отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника в «Динамо».

«Я не комментирую слухи и не буду. У нас прекрасные отношения с клубом «Динамо», с руководством, с господином Гафиным. С тем же Личкой мы лично знакомы. Если бы вопрос о переходе стоял, мы бы уже о чем-то знали и говорили.

Есть только официальные заявления клубов. Можем на это обращать внимание. Не надо муссировать слухи», – сказал Шпинев.