«Пари НН» выкупил форварда «Зенита»

Нападающий «Зенита» Станислав Лапинский официально перешел в «Пари НН».

Сумма трансфера составила 85 тысяч евро (8 миллионов рублей).

Нижегородский клуб заключил с новичком контракт на три года.

Лапинский взял себе 17-й игровой номер.

19-летний форвард провел в «Зените» год.

Он забил 13 голов в 25 матчах за «Зенит-2» и молодежную команду петербуржцев.

Лапинский – воспитанник ЦСКА.

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