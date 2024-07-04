«Пари НН» выкупил форварда «Зенита»

Нападающий «Зенита» Станислав Лапинский официально перешел в «Пари НН».
Сумма трансфера составила 85 тысяч евро (8 миллионов рублей).
Нижегородский клуб заключил с новичком контракт на три года.
Лапинский взял себе 17-й игровой номер.
- 19-летний форвард провел в «Зените» год.
- Он забил 13 голов в 25 матчах за «Зенит-2» и молодежную команду петербуржцев.
- Лапинский – воспитанник ЦСКА.
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Источник: телеграм-канал «Пари НН»