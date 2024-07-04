Карадениз назвал лучших турецких футболистов

Тренер второй команды «Рубина» Гекдениз Карадениз ответил, каких игроков из Турции он считает сильнейшими на сегодняшний день.

Турки дошли до 1/4 финала Евро-2024.

Следующий соперник – Нидерланды.

– Кто на данный момент сильнейший турецкой футболист?

– Я не сторонник выделять какого-то одного футболиста. Хорошими игроками я могу назвать Чалханоглу, Арду Гюлера, который играет в «Реале», Барыша [Йилмаза], играющего в «Галатасарае», Ферди [Кадиоглу] из «Фенербахче». Они показывают очень хорошие результаты не только в сборной, но и в своих клубах.