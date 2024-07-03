Стало известно, в какой клуб хочет перейти Киммих

Немецкий футболист «Баварии» Йозуа Киммих может сменить клуб.

По сведениям СМИ, 29-летний центральный хавбек «одержим идеей» перебраться в «Манчестер Сити». Немцу хочется снова поработать с Хосепом Гвардиолой. В услугах игрока также заинтересованы «Арсенала» и «Ливерпуль».