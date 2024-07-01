Реакция Семина на уход Антона Миранчука из «Локомотива»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин дал комментарий по поводу ухода полузащитника Антона Миранчука из московского клуба.

В прошедшем сезоне хавбек забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 38 матчах.

Он ушел свободным агентом.

Антон – воспитанник «Локо».

«Антон – тот игрок, который имел решающее значение во всех последних победах «Локомотива», но важнее, что он свой воспитанник. Миранчук – футболист высокого уровня. Ему надо просто пожелать успехов в новом клубе.

Часто бывает такое, что игрок должен поменять свою жизнь, чтобы начать играть еще лучше и найти новые стимулы и направления. Антону нужно двигаться дальше. Он еще молод, но его заслуги перед «Локомотивом» очень-очень громадные.

Удивлен ли уходом? Это жизнь футболиста и тренера. Иногда происходят изменения. Просто в этот раз они коснулись Антона, так что ничего такого. Хотел бы, чтобы Миранчук продолжал выступать в национальной сборной и вышел на новый уровень игры», – сказал Семин.