В агентстве игрока «Бетиса» Виллиана Жозе прокомментировали интерес «Спартака»

В агентстве UN1QUE FOOTBALL отреагировали на информацию о возможном переходе нападающего «Бетиса» Виллиана Жозе в «Спартак».
«Бетис и Спартак договорились? Еще нет. Договоренность самого Виллиана и Спартака? Давайте не забегать вперед», – пояснили в агентстве.
- 32-летний бразилец Виллиан Жозе, играющий на позиции центрального нападающего, представляет цвета «Бетиса» с 2021 года. В майке севильского коллектива футболист провел 126 поединков, в которых сумел отметиться 31 голом. Также в активе форварда 12 голевых передач.
- Ранее в СМИ появились сведения о том, что Виллиана Жозе в своей команде хочет видеть «Спартак».
- «Спартак» в минувшем розыгрыше РПЛ заработал 50 очков и финишировал на 5-й строчке.