В агентстве игрока «Бетиса» Виллиана Жозе прокомментировали интерес «Спартака»

В агентстве UN1QUE FOOTBALL отреагировали на информацию о возможном переходе нападающего «Бетиса» Виллиана Жозе в «Спартак».

«Бетис и Спартак договорились? Еще нет. Договоренность самого Виллиана и Спартака? Давайте не забегать вперед», – пояснили в агентстве.