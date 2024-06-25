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    • В агентстве игрока «Бетиса» Виллиана Жозе прокомментировали интерес «Спартака»

    В агентстве игрока «Бетиса» Виллиана Жозе прокомментировали интерес «Спартака»

    В агентстве UN1QUE FOOTBALL отреагировали на информацию о возможном переходе нападающего «Бетиса» Виллиана Жозе в «Спартак».

    «Бетис и Спартак договорились? Еще нет. Договоренность самого Виллиана и Спартака? Давайте не забегать вперед», – пояснили в агентстве.

    • 32-летний бразилец Виллиан Жозе, играющий на позиции центрального нападающего, представляет цвета «Бетиса» с 2021 года. В майке севильского коллектива футболист провел 126 поединков, в которых сумел отметиться 31 голом. Также в активе форварда 12 голевых передач.
    • Ранее в СМИ появились сведения о том, что Виллиана Жозе в своей команде хочет видеть «Спартак».
    • «Спартак» в минувшем розыгрыше РПЛ заработал 50 очков и финишировал на 5-й строчке.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    Комментарии (1)
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    WE ARE FOR PETER
    1719292211
    Одни старики и то колеблется идти в свинарню или нет ) тем более что там приветствуется наркота
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