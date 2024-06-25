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    • Главный тренер Испании: «Мы будем морально готовы к игре с любым соперником»

    Главный тренер Испании: «Мы будем морально готовы к игре с любым соперником»

    Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мыслями по поводу плей-офф Евро-2024.

    «Мы все имеем право мечтать, и мы первые, кто начинает мечтать, но при этом мы должны твердо стоять на ногах. Каждая игра получается напряженной. Мы выиграли все три матча и во всех трех матчах не пропустили – такого добиться непросто. Нам нужно сохранять это хладнокровие. Вероятно, нам нужно подождать до среды, чтобы узнать, с кем мы встретимся [в 1/8 финала], но мы будем морально готовы к игре с любым соперником. В следующем раунде сыграют 16 лучших команд Европы, поэтому я не придаю значения тому, что мы фавориты. В один прекрасный день вы можете быть на вершине, а в следующий – стать никем», – заявил де ла Фуэнте.

    • Испания отлично выступает на Евро-2024. Дружина де ла Фуэнте заработала 9 очков из 9 возможных в своем квартете.
    • В первом туре была разгромлена Хорватия (3:0). Далее испанцы оказались сильнее Италии Лучано Спаллетти (1:0). А в заключительном поединке группового раунда испанская сборная уверенно переиграла Албанию (1:0). Таким образом, Испания еще ни разу не пропустила на континентальном первенстве в Германии.
    • 63-летний испанец Луис де ла Фуэнте был утвержден наставником сборной в 2023 году. У руля испанской сборной специалист провел 18 встреч. За этот период он одержал 15 побед, 1 раз сыграл вничью и 2 раза проиграл. де ла Фуэнте уже успел выиграть со сборной Испании трофей. В 2023 году испанцы стали победителями Лиги наций, обыграв в финале Хорватию (0:0, 5-4 пен.).
    • Последний раз Испания побеждала на Евро в 2012 году. В решающем поединке за трофей испанцы разгромили Италию (4:0). Руководил командой Висенте дель Боске.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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