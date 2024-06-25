Главный тренер Испании: «Мы будем морально готовы к игре с любым соперником»

Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мыслями по поводу плей-офф Евро-2024.

«Мы все имеем право мечтать, и мы первые, кто начинает мечтать, но при этом мы должны твердо стоять на ногах. Каждая игра получается напряженной. Мы выиграли все три матча и во всех трех матчах не пропустили – такого добиться непросто. Нам нужно сохранять это хладнокровие. Вероятно, нам нужно подождать до среды, чтобы узнать, с кем мы встретимся [в 1/8 финала], но мы будем морально готовы к игре с любым соперником. В следующем раунде сыграют 16 лучших команд Европы, поэтому я не придаю значения тому, что мы фавориты. В один прекрасный день вы можете быть на вершине, а в следующий – стать никем», – заявил де ла Фуэнте.