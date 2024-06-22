Божович: «Если скажу, что хочу работать в «Зените», то будет выглядеть так, будто я лижу им жопу»

Миодраг Божович признался, что хотел бы тренировать «Зенит», но не хочет говорить об этом публично.
«В России я тренировал многие клубы, но только не «Зенит». Но кто только там не тренировал!
Пошел бы я работать туда? А кто не пойдет? Просто если я скажу «да», то будет выглядеть так, будто лижу им жопу. Поэтому не к чему мне задавать подобный вопрос.
Еще раз повторю: кто там только не тренировал и среди них были действительно большие тренеры», – сказал Божович.
- Черногорец поработал в семи российских клубах.
- Последним был тульский «Арсенал».
- «Зенит» сейчас возглавляет Сергей Семак.