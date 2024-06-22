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    • Божович: «Если скажу, что хочу работать в «Зените», то будет выглядеть так, будто я лижу им жопу»

    Божович: «Если скажу, что хочу работать в «Зените», то будет выглядеть так, будто я лижу им жопу»

    Миодраг Божович признался, что хотел бы тренировать «Зенит», но не хочет говорить об этом публично.

    «В России я тренировал многие клубы, но только не «Зенит». Но кто только там не тренировал!

    Пошел бы я работать туда? А кто не пойдет? Просто если я скажу «да», то будет выглядеть так, будто лижу им жопу. Поэтому не к чему мне задавать подобный вопрос.

    Еще раз повторю: кто там только не тренировал и среди них были действительно большие тренеры», – сказал Божович.

    • Черногорец поработал в семи российских клубах.
    • Последним был тульский «Арсенал».
    • «Зенит» сейчас возглавляет Сергей Семак.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (13)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    СпорЦмен
    1719057336
    Если он хочет полизать жопу, то пусть отправляется в срамтак, там таких любят.
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    andrei-sarap-yandex
    1719058262
    он не нужен ЗЕНИТу средний тренер...нигде ничего не показывал...
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    NewLife
    1719059725
    "Если скажу, что хочу работать в «Зените», то........" тебе надо будет посоветоваться с Булановым, Орловым и Черданцевым, а также с психиатром))
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