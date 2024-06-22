В «Фенербахче» отреагировали на слухи о возможном переходе игрока «Зенита»

Спортивный директор «Фенербахче» Марио Бранко прокомментировал информацию об интересе клуба к форварду «Зенита» Матео Кассьерре.
«Эта информация не является правдой», – заявил Бранко.
- 27-летний колумбиец Матео Кассьерра, играющий на позиции центрального нападающего, в минувшем розыгрыше РПЛ провел 28 поединков в майке «Зенита». В них форвард наколотил 21 мяч и завоевал титул лучшего бомбардира турнира. Также футболисту удалось записать на свой счет 5 ассистов.
- Зенит привычно выиграл золотые медали РПЛ. Команда Сергея Семака побеждает в российском первенстве уже 6 лет подряд.
- Ранее в СМИ появились сведения, что «Фенербахче» заинтересован в услугах Кассьерры.