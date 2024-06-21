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    Козлов прошел медосмотр для нового клуба

    Полузащитник «Балтики» Данила Козлов приближается к трансферу в «Краснодар».

    «Козлов прибыл в Краснодар и прошел медосмотр: все случилось в пятницу прямо с утра. Единственное, что может помешать «Балтике» продать 19-летнего футболиста в клуб Сергея Галицкого за 120 миллионов рублей, – это если «Зенит» повторит предложение «бычков» в ближайшее время.

    При этом сам игрок не рассматривает вариант с возвращением в Санкт-Петербург. Данила хочет подписать согласованный на пять лет контракт с «Краснодаром», – написал инсайдер Иван Карпов.

    • Козлов перешел в «Балтику» из «Зенита» в зимнее трансферное окно.
    • Он провел за калининградцев 15 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.
    • Козлов не спас «Балтику» от вылета в Первую лигу.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии (15)
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    The only one
    1718964567
    как было сказано недавно: поменяют без проблем козла на волка
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    Пригожин Женя
    1718965304
    Даниил, игрок явно с головой.. да и что это за рабство, если зенит повторит то может забрать? как без желания игрока это можно сделать. Игрок в плане отказаться от контракта с ****
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    Semenycch
    1718965561
    Опять парнокопытная ложь!
    Ответить
    ...короче
    1718974646
    ...и гордый собой ветеринар, поставил треугольную печать!...
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