Козлов прошел медосмотр для нового клуба

Полузащитник «Балтики» Данила Козлов приближается к трансферу в «Краснодар».

«Козлов прибыл в Краснодар и прошел медосмотр: все случилось в пятницу прямо с утра. Единственное, что может помешать «Балтике» продать 19-летнего футболиста в клуб Сергея Галицкого за 120 миллионов рублей, – это если «Зенит» повторит предложение «бычков» в ближайшее время.

При этом сам игрок не рассматривает вариант с возвращением в Санкт-Петербург. Данила хочет подписать согласованный на пять лет контракт с «Краснодаром», – написал инсайдер Иван Карпов.