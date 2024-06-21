Агент Козлова высказался о будущем игрока

Агент российского хавбека «Балтики» Данилы Козлова Василий Голяна высказался о будущем футболиста.

«Есть ли какие-то изменения по Даниле в настоящий момент? Никаких изменений нет. Давайте подождем несколько дней, когда ситуация будет понятнее. Тогда я смогу ответить более развернуто», – прояснил Голяна.

19-летний атакующий хавбек Данила Козлов в минувшем розыгрыше РПЛ провел 10 встреч в майке «Балтики». В них воспитанник «Зенита» оформил 2+4 по системе «гол плюс пас». Яркая игра россиянина позволила ему обратить на себя внимание топ-клубов.

Так, за Козлова ведут борьбу «Зенит» и «Краснодар». Петербуржский клуб, по сведениям СМИ, готов выкупить игрока у «Балтики» за 60 миллионов евро и отдать его в «Ростов», сохранив опцию выкупа. «Краснодар» же готов заплатить 120 миллионов рублей. Но сам Козлов выбрал вариант с кубанским клубом. Сообщается, что Данила уже находится в Краснодаре и готовится к трансферу.