Нигматуллин рассказал о суде по поводу расторжения брака

Руслан Нигматуллин прокомментировал ситуацию по поводу развода с женой Еленой. Иск о расторжении брака зарегистрирован в мировом судебном участке №104.

Также в Преображенском суде 14 июня зарегистрирован иск о разделе совместно нажитого имущества.

«Мы прожили с супругой вместе почти 30 лет, и я лично не считаю эти годы потраченными впустую. Из чувства уважения и стремления к справедливости, я предложил разделить все имущество 50/50 без судебных разбирательств. В частности – оставить за супругой четырехкомнатную квартиру в Майами.

Однако для нее этого было недостаточно. Елена предъявила претензии на 100% имущества, включая только что проданную за 121 миллион рублей квартиру в Москве.

Получив средства от продажи квартиры, она покинула Россию и перестала выходить со мной на связь. Я считаю, что отъезд за границу не может и не должен быть способом ухода от ответственности. Поэтому в отсутствие альтернативы я вынужден решать данный вопрос в правовом поле.

Я всегда жил с уверенностью, что подобное не случится со мной и моей семьей. Даже когда отношения подошли к финалу, я продолжал надеяться, что мы сможем прийти к взаимопониманию и договориться друг с другом без привлечения властей и судов. Однако я сильно ошибался», – сказал Нигматуллин.