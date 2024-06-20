Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    2 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    3 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?

    Нигматуллин рассказал о суде по поводу расторжения брака

    Руслан Нигматуллин прокомментировал ситуацию по поводу развода с женой Еленой. Иск о расторжении брака зарегистрирован в мировом судебном участке №104.

    Также в Преображенском суде 14 июня зарегистрирован иск о разделе совместно нажитого имущества.

    «Мы прожили с супругой вместе почти 30 лет, и я лично не считаю эти годы потраченными впустую. Из чувства уважения и стремления к справедливости, я предложил разделить все имущество 50/50 без судебных разбирательств. В частности – оставить за супругой четырехкомнатную квартиру в Майами.

    Однако для нее этого было недостаточно. Елена предъявила претензии на 100% имущества, включая только что проданную за 121 миллион рублей квартиру в Москве.

    Получив средства от продажи квартиры, она покинула Россию и перестала выходить со мной на связь. Я считаю, что отъезд за границу не может и не должен быть способом ухода от ответственности. Поэтому в отсутствие альтернативы я вынужден решать данный вопрос в правовом поле.

    Я всегда жил с уверенностью, что подобное не случится со мной и моей семьей. Даже когда отношения подошли к финалу, я продолжал надеяться, что мы сможем прийти к взаимопониманию и договориться друг с другом без привлечения властей и судов. Однако я сильно ошибался», – сказал Нигматуллин.

    • Руслан и Елена стали мужем и женой в 1996 году, у них двое сыновей.
    • 49-летний Нигматуллин выступал за «КАМАЗ», «Спартак», «Локомотив», «Верону», ЦСКА, «Салернитану», «Терек», ростовский СКА, «Маккаби» Ахи и сборную России.
    • Он завершил игровую карьеру в 2009 году.

    Новости по теме
    Нигматуллин ответил, ошибся ли Доннарумма при голе Албании на 1-й минуте 6
    Нигматуллин прокомментировал скорый трансфер Сафонова в «ПСЖ»
    Нигматуллин оценил перспективы Сафонова в «ПСЖ»
    Источник: агентство городских новостей «Москва»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:25
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+