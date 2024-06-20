Нигматуллин рассказал о суде по поводу расторжения брака

Руслан Нигматуллин прокомментировал ситуацию по поводу развода с женой Еленой. Иск о расторжении брака зарегистрирован в мировом судебном участке №104.
Также в Преображенском суде 14 июня зарегистрирован иск о разделе совместно нажитого имущества.
«Мы прожили с супругой вместе почти 30 лет, и я лично не считаю эти годы потраченными впустую. Из чувства уважения и стремления к справедливости, я предложил разделить все имущество 50/50 без судебных разбирательств. В частности – оставить за супругой четырехкомнатную квартиру в Майами.
Однако для нее этого было недостаточно. Елена предъявила претензии на 100% имущества, включая только что проданную за 121 миллион рублей квартиру в Москве.
Получив средства от продажи квартиры, она покинула Россию и перестала выходить со мной на связь. Я считаю, что отъезд за границу не может и не должен быть способом ухода от ответственности. Поэтому в отсутствие альтернативы я вынужден решать данный вопрос в правовом поле.
Я всегда жил с уверенностью, что подобное не случится со мной и моей семьей. Даже когда отношения подошли к финалу, я продолжал надеяться, что мы сможем прийти к взаимопониманию и договориться друг с другом без привлечения властей и судов. Однако я сильно ошибался», – сказал Нигматуллин.
- Руслан и Елена стали мужем и женой в 1996 году, у них двое сыновей.
- 49-летний Нигматуллин выступал за «КАМАЗ», «Спартак», «Локомотив», «Верону», ЦСКА, «Салернитану», «Терек», ростовский СКА, «Маккаби» Ахи и сборную России.
- Он завершил игровую карьеру в 2009 году.