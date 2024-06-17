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    Де Дзерби станет новым главным тренером «Марселя»

    Итальянский тренер Роберто Де Дзерби возглавит «Марсель».

    По сведениям СМИ, «Марсель» и Роберто Де Дзерби согласовали контракт до 2027 года. Отмечается, что президент французского клуба Пабло Лонгория три года пытался заполучить итальянца.

    • 45-летний Роберто Де Дзерби с 2022 года возглавлял английский «Брайтон». У руля коллектива итальянец провел 89 игр, в которых сумел одержать 38 побед. Также в активе Роберто 20 ничьих и 31 поражение.
    • В завершившемся сезоне «Брайтон» заработал 48 очков, финишировав на 11-й строчке.

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    Источник: Социальные сети журналиста Николы Скиры

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