Де Дзерби станет новым главным тренером «Марселя»

Итальянский тренер Роберто Де Дзерби возглавит «Марсель».

По сведениям СМИ, «Марсель» и Роберто Де Дзерби согласовали контракт до 2027 года. Отмечается, что президент французского клуба Пабло Лонгория три года пытался заполучить итальянца.