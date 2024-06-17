Де Дзерби станет новым главным тренером «Марселя»

Итальянский тренер Роберто Де Дзерби возглавит «Марсель».
По сведениям СМИ, «Марсель» и Роберто Де Дзерби согласовали контракт до 2027 года. Отмечается, что президент французского клуба Пабло Лонгория три года пытался заполучить итальянца.
- 45-летний Роберто Де Дзерби с 2022 года возглавлял английский «Брайтон». У руля коллектива итальянец провел 89 игр, в которых сумел одержать 38 побед. Также в активе Роберто 20 ничьих и 31 поражение.
- В завершившемся сезоне «Брайтон» заработал 48 очков, финишировав на 11-й строчке.