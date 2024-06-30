«Марсель» объявил о назначении Де Дзерби

Итальянский специалист Роберто де Дзерби будет тренировать «Марсель».

Французский клуб на своих официальных ресурсах сообщил о том, что 45-летний итальянец подписал трудовое соглашение на три года – до середины 2027 года.

«Марсель» неудачно выступил в минувшем розыгрыше Лиги 1. Команда заработала 50 очков и финишировала на 8-й строчке, не попав в еврокубки.

Роберто де Дзерби в минувшем сезоне тренировал английский «Брайтон».

Всего в активе итальянца 1 трофей – Суперкубок Украины, который он выигрывал с «Шахтером».