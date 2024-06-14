Кафанов высказался об умении вратарей РПЛ играть ногами

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов сказал, что нынешний стиль игры национальной команды подразумевает, что вратарь должен хорошо играть ногами.

– Хорошо понимаю, как тренер может выстраивать работу, находясь в клубе. Но чему можно научить в сборной, куда игрок попадает на считаные дни?

– Если даже мне что-то не нравится, переучивать я никогда не пытаюсь – это бессмысленно. А вот научить можно. Например, клуб играет от обороны, перед вратарeм десять человек, и он защищает только пространство штрафной. А в сборной команда играет первым номером на чужой половине всю игру, и голкиперу надо контролировать полполя. Значит, ты им даeшь упражнения, когда мяч находится на половине соперника и идут забросы за спину защитникам, которые стоят в центре поля.

Человек должен научиться занимать правильную позицию – это раз. Второе, он должен рассчитать мяч, понять, успевает или не успевает опередить нападающего. Нынешний стиль игры сборной подразумевает, что вратарь должен хорошо играть ногами, как полевой игрок.

– Так сейчас все вратари должны уметь играть ногами.

– В теории да. Но у нас так сейчас действует только «Ростов» благодаря Карпину. Играл «Спартак» при Гильермо Абаскале, с Марцелом Личкой «Оренбург», теперь «Динамо». В этом, собственно, и заключается сложность выбора вратаря в сборную.

Например, от Ильи Лантратова в «Локомотиве» тренер требует, чтобы была длинная передача вперeд, никаких передач коротких-средних. От Помазуна то же самое требовал тренер в «Урале», а от Нигматуллина – в Нижнем. Ну и как научить их играть, когда высокий прессинг, все плотно сидят на ноге, а тебе говорят, что ты должен найти своего партнeра, что не надо выбивать, что нужно отрезать вот эту группу нападающих.

Если это получается, отрезается большая группа игроков, проводится быстрая атака, три-четыре передачи до штрафной – это то, к чему мы стремимся и в «Ростове», и в сборной. Но это действительно очень сложно, поэтому никто из тренеров не хочет рисковать.