Кафанов оценил дебют Максименко за сборную России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о дебюте Александра Максименко за команду.

Спартаковец вышел на замену в товарищеском матче с Беларусью (4:0).

– Насколько удался дебют Максименко? Насколько он был рад, когда ему сообщили?

– Мне показалось, что рад. Он этого ждал и хотел. Дебют удался точно, потому что было несколько сложных моментов, когда его прессинговали. Не каждый вратарь в этой ситуации решился бы найти своего игрока.