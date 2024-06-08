Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Мостовой прокомментировал разгром Беларуси Россией

    Александр Мостовой поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными Беларуси и России в Минске.

    «Сборную Беларуси просто смяли. Не ожидал, что наши с первых минут так активно выйдут играть. Обычно игроки в это время уже мыслями в отпуске находятся.

    Какова заслуга Валерия Карпина в этой победе? Играют футболисты, а не тренер. Не стал бы выделять здесь тренера. Тем более, что сборная Беларуси нам серьезно уступает в классе.

    Стоит ли продлевать с Карпиным контракт? Да пусть он продолжает работать со сборной, разницы никакой нет, кто тренер сейчас», – сказал Мостовой.

    • Россия разгромила Беларусь – 4:0.
    • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
    • Дата следующего матча России неизвестна.

    Новости по теме
    Кафанов оценил дебют Максименко за сборную России 1
    Кафанов восхитился выступлением «Песняров» после матча Беларусь – Россия
    Генич забил со штрафного в матче болельщиков Беларуси и России 2
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:47
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ЮНик
    1717830562
    Это был самый лучший и красивейший матч в истории футбола. Только он и нах не был нужон!
    Ответить
    СайфуЛлах-Усманов-google
    1717832941
    *Ляяяя ты крыса мост)))))
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+