Мостовой прокомментировал разгром Беларуси Россией

Александр Мостовой поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными Беларуси и России в Минске.

«Сборную Беларуси просто смяли. Не ожидал, что наши с первых минут так активно выйдут играть. Обычно игроки в это время уже мыслями в отпуске находятся.

Какова заслуга Валерия Карпина в этой победе? Играют футболисты, а не тренер. Не стал бы выделять здесь тренера. Тем более, что сборная Беларуси нам серьезно уступает в классе.

Стоит ли продлевать с Карпиным контракт? Да пусть он продолжает работать со сборной, разницы никакой нет, кто тренер сейчас», – сказал Мостовой.