Глава АБФФ – о матче с Россией: «Почти три года в Беларуси не было серьезного футбола»

Глава Белорусской федерации футбола (АБФФ) Николай Шерстнев назвал историческим товарищеский матч с Россией.

«Почти три года в нашей стране не было серьeзного футбола. Болельщики соскучились. Мы оцениваем матч со сборной России как исторический.

Прежде всего, даже не нужно рассчитывать на победу или ставить какие‑то задачи – это матч для болельщиков», – сказал Шерстнев.