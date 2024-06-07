Глава АБФФ – о матче с Россией: «Почти три года в Беларуси не было серьезного футбола»

Глава Белорусской федерации футбола (АБФФ) Николай Шерстнев назвал историческим товарищеский матч с Россией.
«Почти три года в нашей стране не было серьeзного футбола. Болельщики соскучились. Мы оцениваем матч со сборной России как исторический.
Прежде всего, даже не нужно рассчитывать на победу или ставить какие‑то задачи – это матч для болельщиков», – сказал Шерстнев.
- Игра в Минске началась в 20:00 мск.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Сборные России и Беларуси не встречались с 2015 года.